Calegário crítica demora de requerimentos com bolo

O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) comprou um bolo nesta terça-feira, 25, ironizando a demora da Mesa Diretora em colocar em pauta os requerimentos para votação de audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Nas redes, o parlamentar comprou um bolo para comemorar ‘mêsversário’ em referência ao tempo que os seus requerimentos não foram colocados em pautas.

Segundo o deputado, requerimento para audiências públicas do Cadastro de Reserva da Polícia Civil, aprovados do IDAF, aprovados da Defensoria Pública, cadastro de Reserva da Educação e Devolução do ISE para o IAPEN ainda não foram realizados pela não aprovação dos requerimentos.

“Nem foram apreciados, pois não foram colocados para votação”, afirmou.