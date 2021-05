Apenas 49 mil acreanos estão imunizados contra a Covid-19

O Acre tem até o momento mais de 5% da população imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Segundo o Portal do Governo do Acre, foram aplicadas 178.059 doses, sendo 128.198 vacinados com a primeira dose e 49.861 que receberam a segunda dose, ou seja, 49.861 imunizados contra a covid-19.

Segundo especialistas, as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose contra à covid-19 não estão imunizadas, portanto, tem o risco de contrair o vírus como qualquer um, necessitando assim, tomar todas as preocupações até depois de tomar a segunda dose contra o vírus, já que para restringir a circulação do vírus é necessário ter 70% da população vacinada.

Segundo dados do Portal, até o momento, o Estado recebeu 103 mil doses da Coronavac/Sinovac, 4.440 mil com a Pfizer e 68.575 com Astrazeneca/Fiocruz. Os dados constam no Portal de Informações sobre o combate à covid-19 do Governo do Acre.

Em Rio Branco, já foram aplicadas mais de 60 mil doses do imunizante, no entanto, o portal da prefeitura não explica quantos foram vacinados com a primeira e a segunda, respectivamente.

A prefeitura de Rio Branco iniciou oficialmente a vacinação contra a Covid-19 em 20 de janeiro. No dia 19 do mesmo mês foi realizado o lançamento oficial da campanha e, desde então, a prefeitura vem ampliando o público-alvo conforme chegam novas doses.

Nesta segunda-feira, 23, pessoas com doenças crônicas neurológicas começam a ser vacinadas. A Repescagem ainda segue imunizando pessoas com Síndrome de Down, deficiência permanente, pacientes renais que fazem hemodiálise e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos em dez pontos. Pessoas que precisam tomar a segunda dose podem buscar o drive-thru, montado em frente ao 7º BEC, das 8h às 17h, na capital.