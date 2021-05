Supere as expectativas

Não é Ghost, mas vou te mostrar o outro lado da vida.

Você é mãe, negro, passou dos 40, 50, tem muita experiência, pouca experiência, fala muito inglês, mal fala português e outras coisas do tipo?

Se você já fez várias entrevistas, foi reprovado e põe a culpa em uma das situações acima, pode ser mais um a ter caído no “mal da terceirização da culpa”. Atente-se ao várias entrevistas, para não errar na interpretação.

Vou dar um exemplo. Um homem convida uma mulher para sair, para jantar. A mulher aceita. Na hora, a mulher pode beijar ou dispensar o cara.

Imagine uma mulher, que põe um belo vestido, salto, arruma o cabelo, maquiagem e põe aquele batom vermelho. Já criou uma expectativa.

Aí o cara aparece de short, chinelo e o jantar é no Mcdonalds. Balde de água fria.

Se o recrutador te chamou é porque ele te quer. Ele cria expectativas. Se ele gosta de fast food e mão liga para os trajes, você está com um pé lá dentro – mas a regra do jogo não é essa.

Então faz um favor. Pare de culpar a tudo e a todos e veja o que está fazendo de errado.

O tempo passa, as oportunidades passam. Suas reclamações também.

Coloque sua melhor roupa e leve o recrutador para o melhor restaurante. Isso é superar as expectativas. O resto é conversa fiada. Combinado?

Essa semana recebi vários relatos de empresários no meu Instagram. Segundo eles os candidatos não atendem, faltam as entrevistas, passam referências fantasiosas ou pior, conseguem a vaga e não passam dos primeiros 15 dias de experiência.

Amigão, faz um favor bem grande pra você: Se a vida te sorriu, sorria de volta tá.

Beijo grande da menina das vagas. E se você perdeu alguma vaga da semana acompanha aqui em baixo.

O aplicativo Inksa procura por profissionais liberais; Engenheira Luana procura por estagiários com conhecimento em Autocad; Dalcar contrata mecânico e balconista; Grupo Simões/Coca-Cola contrata assiste administrativo; Dantas Pet e Ver procura por tosador e banhista; Multimarcas Consórcio procura por consultor de investimentos; Colégio Educar contrata professor de inglês; Uninorte oferece 4 vagas para PCD; Takigawa procura por representante comercial para Rio Branco e Cruzeiro do Sul; IEL abre processo seletivo para estagiários; Grupo Recol abre seleção para vendedores de consórcio; Cimec procura por operador de caixa; Impetus Engenharia procura por técnico de segurança do trabalho; IPlace contrata assistente técnico, analista técnico e coordenador técnico; Cia da Construção procura por ajudante geral.

OBS: Lembrando que as aulas irão começar e várias escolas públicas locais estão com vagas abertas. E muitos concursos estão circulando no estado, você pode acompanhar tudo no ac24horas.

