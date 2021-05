Rio-branquenses enfrentam mudança de temperatura

A mudança de temperatura na capital acreana veio acompanhada de chuva em boa parte da cidade na manhã desta segunda-feira (24). O tempo instável não provocou mudanças na rotina dos rio-branquenses, que tiveram de sair às ruas em direção ao trabalho e outros afazeres diários.

O tempo deve permanecer instável, frio e ventilado, com muitas nuvens, principalmente nas regiões leste e sul do Acre, onde se localiza, por exemplo, a cidade de Rio Branco. A temperatura na capital acreana deve chegar a 16°C e a máxima a 21°C.

Segundo o portal O Tempo Aqui, podem ocorrer chuvas finas, do tipo garoa, na maioria dos municípios, não se descartando chuvas mais fortes em algumas áreas. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, ininterruptamente, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Nas regiões centro e oeste acreano a previsão é de tempo instável, com muitas nuvens e chuvas pontuais, desde as primeiras horas. Ou seja: o tempo frio, com muitas nuvens e chuvas pontuais, vai predominar no Acre.

O fotojornalista do ac24horas registrou algumas imagens da manhã desta segunda.

