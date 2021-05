Neném presencia condições precárias e propõe criação de barco de saúde no Seringal Lancha

O deputado Neném Almeida e o vereador de Tarauacá, Árife Rego, realizaram uma visita ao Seringal Lancha nesse final de semana. A comunidade possui 600 habitantes e fica a aproximadamente cinco horas de barco a partir de Tarauacá, subindo o Rio Muru.

De acordo com o parlamentar, a comunidade enfrenta sérios problemas de saúde. Os moradores não têm unidade de saúde, remédios e atendimento médico. “As pessoas dessa localidade são muito alegres e receptivas. Mas, imediatamente, percebemos que a situação do Seringal é precária, em especial nas áreas de saúde e educação”, comentou o deputado.

Almeida destacou que se sensibilizou com a situação caótica da localidade e deve fazer uma indicação a Secretaria de Saúde do Estado e do Município de Tarauacá para buscar uma solução que vise salvar vidas. O parlamentar vai propor a instalação de um barco móvel de saúde para atendimento dos ribeirinhos que vivem às margens dos rios. “O barco deverá realizar atendimento duas vezes por semana, oferecendo remédios e atendimento médico”, explicou.

O senhor Alisson Silva é morador do seringal há mais de 30 anos e também é uma das suas grandes lideranças: “A comunidade foi esquecida pela Prefeitura de Tarauacá e pelo Governo do Estado. Não temos acesso ao atendimento básico de saúde e aos nossos jovens não é oferecido cultura ou esporte, e o resultado é que a juventude está se entregando a violência”, afirmou.

A visita teve como objetivo cumprir a promessa feita pelo vereador, Árife Rego, de manter o diálogo com as comunidades rurais e ribeirinhos do município de Tarauacá. “Para comunidade, essa visita é de grande valor e todos estão muito felizes. É possível perceber nos olhos e na pele dos moradores as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, mas também é possível perceber a esperança por dias melhores”, enfatizou o vereador.

O deputado Neném Almeida finalizou o encontro afirmando que não medirá esforços para chamar a atenção os poderes executivos municipal e estadual para a realidade enfrentada pelos moradores do seringal.