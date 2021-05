Na rua e nas redes: prefeito Zequinha segue acelerado para interagir com os cruzeirenses

Após passar boa parte da semana nos bairros de Cruzeiro, ouvindo as pessoas e fiscalizando obras nas ruas. O prefeito de Cruzeiro do Sul se movimentou, também no mundo virtual, lançando em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 24, o programa “Com a Palavra”. Segundo o próprio prefeito, trata-se de mais um canal para interagir com a população e ouvir opiniões e ideias.

“Vocês sabem que eu gosto mesmo é de andar pela cidade, pelos ramais, pelos rios e comunidades rurais… Eu quero mesmo é tá perto, ouvindo as pessoas… Não sei fazer gestão de outro jeito”. E seguiu: “Mas esse espaço aqui – as nossas redes sociais – são importantes demais pra que a gente possa conversar e construir boas ideias. E foi pensando nisso que a gente tá estreando esse programa nas minhas redes, o nome é: “COM A PALAVRA”. Vai ser um espaço pra gente falar sobre o que tá acontecendo no nosso dia a dia. Vale reclamar, vale comemorar… Enfim, vale tudo! Desde que seja pra gente construir soluções para os problemas da nossa cidade”, disse Zequinha Lima.

O novo programa vai ao ar toda semana, no Instagram e no Facebook do prefeito de Cruzeiro do Sul. Zequinha também está no Twitter e no YouTube.