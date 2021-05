Mazinho ataca governo por falta de combustível em ambulância

A ambulância da prefeitura de Sena Madureira no Hospital João Câncio Fernandes foi motivo de mais uma treta entre o prefeito do município, Mazinho Serafim, e o governo do estado.

Em um vídeo, Serafim, disse que a ambulância, mesmo sendo da prefeitura, estava à disposição e que na semana passada, um paciente deixou de ser transferido para Rio Branco porque a ambulância do Samu estava sem combustível. “Mesmo o governo do estado virando as costas para Sena Madureira nós estamos aqui fazendo essa parceria. Eu sou diferente do senhor, seu governador, que quer tirar as máquinas pesadas de Sena. Mesmo o Hospital sendo do Estado, a ambulância está aqui. Semana passada uma pessoa doente não foi transferida doente para Rio Branco passando mal porque a Samu não tinha combustível”, disse Mazinho.

O ac24horas procurou a Secretaria Estadual de Saúde para um posicionamento sobre as acusações do prefeito. A resposta foi dada por Pedro Paschoal, coordenador da rede de urgência.

“Não sei de onde ele tirou essa informação de que a ambulância estava sem combustível. O contrato com os postos de combustíveis está vigente. A ambulância do Samu nunca parou por falta de abastecimento. O que houve foi uma conversa onde se estabeleceu, como preconiza Portaria do Ministério da Saúde, que os pacientes de baixa complexidade, a obrigação de transferência é do município. Já no caso dos pacientes de alta complexidade, a obrigação é nossa, do Samu. Vale ressaltar que não é obrigação do Samu fazer atendimento de baixa e média complexidade. O Samu está no município para fazer atendimento pré-hospitalar, ou seja, atendimento em rua, em domicílio ou ambiente público. Acredito que a falta de entendimento do prefeito, posso está ocasionando esse tipo de situação”, afirma Pascoal.

Veja o vídeo: