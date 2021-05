Justiça decide pela inconstitucionalidade de lei que prevê parcelamento de férias dos servidores do Acre

Os desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, decidiram, por unanimidade, julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, protocolada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) acerca da Lei Complementar n °362, de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), que trata da flexibilidade no período de férias aos servidores públicos do estado.

A lei aprovada em 2019, destaca que os servidores poderiam parcelar o período de férias em uma, duas ou até três etapas de, no mínimo, dez dias, observadas a necessidade e conveniência, desde que requerido pelo interessado e devidamente autorizado pela autoridade competente.

No entanto, de acordo com a decisão dos desembargadores, publicada no Diário da justiça, no último dia 12 de maio, a iniciativa do membro do Poder Legislativo (Edvaldo Magalhães) para propositura da Lei Complementar Estadual nº 362/2019, acarreta sua inconstitucionalidade por vício formal, vez que a regulamentação da matéria é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

Na época da propositura, Edvaldo argumentou que o direito já estava garantido por lei para secretários de estado, diretores, ocupantes de cargos de confiança, mas não havia previsão legal para os servidores de carreira. “Com a vida moderna que é veloz, as pessoas trabalham com outros tempos. Então, a possibilidade de poder dividir as férias em até três partes, se ajusta às novas estruturas e organizações das próprias famílias”, disse Magalhães, ainda em 2019.