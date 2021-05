Inscrições para Escola Sesc de Ensino Médio seguem até a próxima quarta-feira (26)

As inscrições para a Escola Sesc de Ensino Médio seguem até esta quarta-feira (26). Estudantes de todo o Brasil podem pleitear uma das vagas para a instituição, e as primeiras etapas para o ingresso são a “Pré-Inscrição” e “Confirmação de Inscrição”.

É preciso ficar bastante atento, principalmente, aos prazos e documentos enviados. Os detalhes do processo de admissão da Escola Sesc de Ensino Médio podem ser conferidos no edital, disponível no site https://escolasesc.net/processos-admissionais/admissao-esem/.

Os jovens selecionados terão bolsa de estudo integral com validade para os três anos do ensino médio, com cobertura das despesas relativas à instrução, livros didáticos e alimentação.

As pré-inscrições podem ser realizadas pelo site www.escolasesc.com.br a partir do dia 26 de abril até às 18h do dia 26 de maio. Serão 90 vagas, sendo 52 para regime residencial destinadas a jovens de todas as unidades da federação, e 38 para o regime externo, exclusivas para o Rio de Janeiro, onde se localiza a instituição. Em ambos os casos, as aulas são em horário integral e em modalidade presencial.