Gladson participa da formatura de militares acreanos em São Paulo

Na semana de comemorações dos 105 anos de fundação da Polícia Militar do Acre (PMAC), a corporação ganhou nesta segunda-feira, 24 de maio, sete novos aspirantes ao oficialato. A solenidade de Formatura dos Aspirantes – 2021 aconteceu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, e contou com a presença do Governador do Estado, Gladson Cameli e do subcomandante da instituição, coronel Luciano Dias Fonseca.

A formação somou uma carga horária de mais de 5 mil horas de curso, divididos em disciplinas de Direito, Administração Militar, Ciências Policiais de Ordem Pública, Polícia Comunitária, entre outras, que os habilita a serem Bachareis em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. O curso intercalou ambiente de internato da escola e serviços de estágio operacional em diferentes batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

Agora, os sete novos aspirantes – Jairo Pontes, Patrícia, Ingra, Bonfim, Barbosa Cruz, Ricarte e Nogueira – entrarão no período de seis meses de Estágio Probatório, que acontecerá nas Unidades Operacionais da Polícia Militar do Acre (PMAC). Atribuições de comando e gestão das atividades de policiamento ostensivo estão entre as suas novas funções nesse período, que os habilitará à nomeação ao primeiro posto do oficialato, o de 2º tenente.

Ermeson da Silva, 35 anos, é um dos novos aspirantes. Natural de Rio Branco, ele passou dez anos como policial penal do Estado e agora, após três anos de Curso de Formação de Oficiais (CFO), distante dos pais e de sua filha, voltará ao Acre, onde desempenhará suas novas funções. “Buscarei levar todos os conhecimentos adquiridos na Polícia Militar de São Paulo e que possam vir a somar com o futuro da nossa instituição”, destacou o aspirante.

O subcomandante geral da PMAC, Coronel Luciano Dias, agradeceu a Polícia Militar de São Paulo e a Academia de Polícia Militar do Barro Branco pela parceria na formação dos oficiais. “Agradecemos a Polícia Militar Bandeirante e a Casa de Ensino Superior de Polícia Militar, por acolher e formar com excelência nossos futuros oficiais. A Academia do Barro Branco recebe alunos oficiais do Estado do Acre desde a década de 70, e hoje, na véspera do aniversário de 105 Anos da PMAC, eles nos entregam 7 novos aspirantes a oficiais”, esclareceu o subcomandante Dias.

Dias enfatizou ainda o que se espera dos novos aspirantes. “Ao retornarem, eles possuirão a obrigação de compartilharem as lições que aprenderam durante a academia e de usarem a oportunidade que tiverem para ajudar os outros e contribuírem para o desenvolvimento da Polícia Militar do Acre”.

Estiveram presentes também a solenidade, o comandante-geral da PMESP coronel Alencar Medeiros, secretário da Casa Civil do Acre Flávio Silva, comandante da Academia Militar do Barro Branco coronel Alexandre Romanek, o presidente da Associação dos Oficiais do Acre e 1° tenente Railson do Amaral, e demais oficiais da Polícia Militar de São Paulo.