Dêda Amorim e Maria Antônia são convidados para se filiarem ao MDB

O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Francisco Dêda, e a deputada estadual Maria Antônia, ambos do PROS, foram convidados na manhã desta segunda-feira, 24, pelo deputado Roberto Duarte (MDB), para se filiarem ao MDB. O encontro ocorreu no escritório político do casal, antiga Sede do PROS, na área central de Rio Branco.

Dêda e Maria Antônia deverão deixar a sigla em breve após a deputada federal Vanda Milani e seu grupo político retirarem o comando deles, por meio de uma articulação em Brasília. O ac24horas apurou que o casal ficou de analisar a proposta de ida para o MDB.

A reportagem tentou falar com Dêda por telefone, mas não obteve resposta.