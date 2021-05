Bittar diz que Bolsonaro conserta as obras mal feitas dos governos do PT

O senador e vice-líder do governo no Senado Federal, Márcio Bittar (MDB), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para comentar a situação envolvendo a BR-364 e a 317, que estão em estado de deterioração.

No vídeo, Bittar ressalta que o governo do presidente Jair Bolsonaro, vem consertando obras mal feitas dos governos petistas, ao se referir às obras da BR-364 e 317. Segundo ele, foram colocados R$ 98 milhões para a recuperação das vias, mas o montante ainda é insuficiente.

“Como Relator, destinei R$ 98 milhões para a recuperação da 317 e 364, o que é pouco. Não dá para recuperar a obra tal mão feita nos governos do PT, mas o que foi feito no passado, tem que ser consertado e tudo que eu puder fazer com a bancada federal, estamos fazendo para garantir mais recursos junto ao Governo Federal, para não voltarmos ao atraso dos governos anteriores. Por exemplo, o trecho de Feijó e Sena, até hoje o DNIT não aceitou receber, tamanha a gravidade da situação. Essa herança custou caro aos cofres públicos e condenou ao isolamento milhares de famílias”, afirmou.