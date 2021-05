Bandido é baleado pela polícia durante tentativa de roubo em bar de Rio Branco

Dois criminosos foram presos e um deles identificado como Israel Brasiliano da Cruz, de 23 anos, foi ferido com um tiro nas costas durante um tentativa de roubo em um bar localizado no Ramal do Sinteac, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco no final da tarde desta segunda-feira, 24.

Segundo informações da polícia, os dois bandidos chegaram a pé no bar armados com uma escopeta e um simulacro, e anunciaram o assalto. Policiais Penais que se encontravam no estabelecimento reagiram e houve troca de tiros. Israel foi ferido com um tiro nas costas e ainda conseguiu correr com o seu comparsa, identificado Neurismar Lima Ferreira, 23 anos, e entrou em uma área de mata na tentativa de fugir.

A Polícia Militar foi acionada e juntamente com os policiais penais conseguiram prender os dois assaltantes.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao bandido e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Israel ficou no hospital e Neurismar foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com a arma e o simulacro para os devidos procedimentos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.