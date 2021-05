Acre debate mudanças no plano de arborização urbana

O grupo de trabalho que integra a comissão responsável pela revisão do Manual de Arborização do Estado do Acre se reuniu de maneira remota na última semana para discutir possíveis mudanças que se fazem necessárias diante da questão da arborização urbana.

O intuito desse encontro da comissão é corrigir, revisar e avaliar o conteúdo técnico do manual que irá orientar os órgãos públicos, gestores, colegiados e demais setores que abrangem o Sistema de Meio Ambiente do estado.

A técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e organizadora do grupo de trabalho, Esmilia Medeiros, informou que a proposta é que o manual seja uma importante ferramenta de difusão, orientação e sensibilização para a importância da vegetação urbana.

De acordo com a Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA), os benefícios das árvores, em áreas urbanas vão desde a diminuição “dos impactos ambientais, melhoria da qualidade do ar e da água até a promoção da saúde, qualidade de vida e do bem-estar coletivo”, disse Medeiros ao portal Agência de Notícias do Acre.