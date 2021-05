Acre adere ao Programa Brasil na Escola para manter alunos em sala de aula

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) aderiu nesta semana ao Programa Brasil na Escola, do Ministério da Educação (MEC), com objetivo de induzir e fomentar estratégias e inovações para assegurar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar na idade adequada dos estudantes.

A secretária Socorro Neri disse manter o compromisso de uma articulação direta e um canal de comunicação permanentemente aberto com o MEC. A iniciativa visa dar as bases da agenda de inovações sobre a atual organização do ensino fundamental e apoiar a execução de metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

O Programa Brasil na Escola está estruturado em três eixos: apoio técnico e financeiro às escolas, valorização de boas práticas e inovação, além da previsão de realização de formações, seminários, fóruns e estudos sobre o ensino fundamental. Também está prevista a seleção de escolas para o fomento de projetos inovadores.

Fonte: Agência de Notícias do Acre