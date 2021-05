Petição online quer que Estrada do Aeroporto se torne área de proteção ao ciclista

Nos últimos anos, a Estrada do Aeroporto na capital acreana se tornou um dos principais destinos de quem gosta de pedalar. Atualmente, todos os dias, centenas de ciclistas encaram o desafio de superar os quilômetros que variam do local de partida do ciclista. Do centro da cidade, por exemplo, são 25 quilômetros, além da famosa ladeira do Custódio Freire.

Por conta da estrada ter se tornado destino para boas pedaladas, vários grupos de ciclistas lançaram uma petição online que pede que o local se transforme em uma Área de Proteção aos Ciclistas.

A petição, até amanhã deste domingo, 23, já tinha sido assinada por 1.141 pessoas. “Há vários anos a estrada do Aeroporto de Rio Branco se tornou uma pista de alta circulação de ciclistas, seja para a prática de esporte, lazer ou deslocamento dos moradores dos bairros adjacentes. Vários sinistros envolvendo ciclistas e transportes automotores ocorrem nessa área por falta de sinalização, campanhas de sensibilização dos motoristas, iluminação adequada, pista com buracos. Ressaltamos que não é somente a prática do ciclismo que sofre essas ameaças, a estrada do aeroporto também é utilizado por pessoas que fazem caminhadas e corridas, e que sofrem na pele as ameaças a sua vida. Faz-se necessário a imediata transformação desse percurso em ÁREA DE PROTEÇÃO AOS CICLISTAS ,com medidas protetivas que garantam a integridade física dos ciclistas”, diz a petição.

Apesar de ser uma rodovia sob a responsabilidade do Governo Federal, por meio do DNIT, existe a possibilidade pela nova lei de trânsito que entrou em vigor este ano para que o estado possa realizar intervenções. Tornar a estrada uma Área de Proteção aos Ciclistas representa mais sinalização, mais segurança para quem opta pelo percurso treinar ou simplesmente buscar um estilo de vida mais saudável.

“Para se ter uma ideia, por dia passam mais de 150 ciclistas pela estrada. Se ficar área podemos ter melhorias na sinalização vertical e horizontal, melhoria no acostamento para que possamos pedalar, já que por conta das condições somos obrigados a transitar pela pista. Outra questão é o excesso de velocidade. Poderíamos ter ali fiscalizações para coibir o abuso na velocidade. São medidas simples e possíveis. Se a gente tiver a oportunidade de sentar com o poder público, já conseguimos passar algumas orientações”, explica Valden Rocha, um dos representantes dos ciclistas e idealizadores da petição.

Quem tiver interesse em assinar a petição, é só clicar aqui.