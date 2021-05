Mortes de pessoas sem comorbidades tem crescimento no Acre

Em pouco mais de dois meses, as mortes por Covid-19 de pessoas que não tinham nenhuma comorbidade saiu de 40,5% para 43% do total de óbitos registrados no Estado até este sábado, 22 de maio.

Conforme os dados processados pelo ac24horas, no dia 11 de março o percentual de mortes de pessoas que não tinham histórico de doença crônica era de 40,5% do total de óbitos. No dia 11 de abril esse percentual passou para 41% e deu um salto preocupante no dia 22 de maio: 43%.

Relacionado

O boletim deste sábado da Secretaria de Estado da Saúde mostra que em relação aos óbitos pode-se observar que 68,4% (1.117 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos.

De acordo com o sexo, 945 -ou 57,8% dos óbitos – ocorreram no sexo masculino e 688 (42,2%) no sexo feminino.

“Dentre os 1.633 óbitos, 931 (57,0%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 702 (43,0%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades”, diz a Sesacre. Apesar de ainda ser mais altas, as mortes sem comorbidades não param de crescer.