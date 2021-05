Xapuri pode suspender vacinação para pessoas acima dos 50 anos sem comorbidades

Após ter anunciado que começaria a vacinar contra a Covid-19 o público a partir dos 50 anos sem comorbidades nesta segunda-feira, 24, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Xapuri informou na manhã deste domingo, 23, que poderá suspender a programação por recomendação da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O município, que já havia avançado a vacinação para pessoas sem comorbidades das faixas acima de 58 anos e, posteriormente, de 55 anos, seria o primeiro a imunizar a partir dos 50 anos de idade.

A enfermeira Renata Quiles, coordenadora do PNI no Acre, confirmou a interferência na decisão. Segundo ela, o município não tem autorização para vacinar o público fora dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS).

“Não está prevista no plano nacional a vacinação de pessoas sem comorbidades. O estado recomendou que ele (o município) continuasse respeitando o que está previsto no Plano Nacional de Imunização. Vacinar toda população é uma vontade de todos, mas não temos doses suficientes nem autorização para isto, explicou.

O enfermeiro Francisco Andrade, diretor da Atenção Básica do município, diz, no entanto, que há vacinas disponíveis para que a campanha de vacinação avance para outras faixas de idade sem prejuízo dos demais grupos. Para ele, o município deveria ter autonomia para vacinar de acordo com a sua programação.

Quando foi anunciada a vacinação para pessoas acima de 50 anos sem comorbidades, Andrade explicou que o avanço nas faixas de idade no município se deu em razão de um considerável índice de recusa à vacina destinada à população ribeirinha após as equipes percorrerem toda a extensão dos rios Acre e Xapuri.

“Nós avançamos bastante, após percorrermos os dois rios e verificarmos que houve muita recusa de doses, e nós não podemos obrigar as pessoas a se vacinarem, o que fez com fossem sobrando vacinas, nos permitindo avançar sem prejudicar os demais grupos”, disse o profissional.

Outro fator citado pelo enfermeiro para o avanço da campanha de vacinação em Xapuri foi a baixa procura na faixa etária dos idosos (acima dos 60 anos) nos últimos 30 dias, o que levou à decisão de não se estocar as doses disponíveis e expandir a imunização para outras faixas etárias.

“Se formos seguir protocolos, vamos só comprar geladeira para vacinar e não anda a vacinação. O PNI vive uma realidade e a cidade outra. Amanhã, teremos dados fidedignos. Querem doses na geladeira”, disse o diretor da Atenção Básica municipal.

O secretário adjunto de Saúde, Daniel Lima, disse que está sendo feito um levantamento do estoque de vacinas que o município tem, assim como do número de vacinados até o momento, para apresentar, ainda neste domingo, um relatório ao PNI com o fim de demonstrar que existe condição de baixar a campanha de vacinação para a faixa acima dos 50 anos sem comorbidades.

Cerca de 13% da população local já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus, segundo a Semusa. Foram 3.749 doses ministradas até a última sexta-feira, 21 de maio. Xapuri é o líder em casos da doença na regional do Alto Acre, com 3.117 diagnósticos e 32 mortes. Em incidência por grupo populacional o município é o segundo do estado com 14,9 casos/100 habitantes.