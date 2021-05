Servidora do Acre é alvo de intolerância religiosa: “Pede para o Diabo te salvar, macumbeira”

A assessora técnica da Corregedoria do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Larissa Sppezápria que sofreu horríveis ataques provocados pela intolerância religiosa nas redes sociais.

O fato ocorreu nesta sexta-feira, 21, quando Larissa postou um pedido de boas energias, já que ela, o padrasto e irmão forma contaminados com o novo coronavírus. O ataque veio em seguida: “Pede para o Diabo te salvar e salvar a tua família, macumbeira”.

O curioso é que no perfil que teria sido responsável pelo ataque, há um pedido de oração da esposa informando que seu marido, que seria o dono do perfil, está em uma UTI internado com Covid-19.

A agressão motivou uma nota do Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre (IEFP/AC) onde condena os ataques sofridos .

O Instituto afirmou que ao expressar publicamente sua fé, Larissa fez-se instrumento da Paz, do Amor e da Verdade Divina, demonstrando sua confiança inabalável no Poder Supremo de Deus, fonte da Vida.

Por este motivo, foi violentamente atacada nas redes sociais por pessoa movida pelo ódio e pela intolerância. Atos daquela espécie merecem o repúdio das pessoas de bem, que buscam construir a paz e a fraternidade.

“A intolerância religiosa ainda é um mal que atinge grande parte do mundo, chegando a causar inclusive guerras. Indivíduos que acalentam ideologias e atitudes de intolerância pelas religiões que sejam diferentes da sua, demonstram falta de compreensão, de bom senso e de respeito. São mentes insanas, desprovidas de sabedoria.

Somente a compaixão pela ignorância humana, pode elevar a nossa sociedade e transformar atos discriminatórios em fontes do respeito e da fraternidade que os Grandes Mestres, Mensageiros de Deus, vieram ensinar à humanidade. Aqueles que ainda alimentam o ódio, estão na contramão da história e da Senda do desenvolvimento espiritual da humanidade ao qual todos os seres são convidados.

O IEFP/AC pede que as autoridades competentes façam justiça e que o crime cometido seja reparado. “E assim, nossa sociedade possa dar mais um passo rumo à liberdade e à dignidade humana”, diz o instituto em nota.