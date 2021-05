Restituição do Imposto de Renda passa dos R$ 20,9 milhões no Acre

A Receita Federal espera concluir o pagamento de todas as restituições até o mês de setembro no Acre, onde o valor total de R$ 20.984.940,61 será distribuído entre 13.261 contribuintes.

Já na 2ª Região Fiscal, composta por todos os Estados amazônicos (AC, AM, AP, PA, RO e RR) 196.056 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 366.695.783,56.

As restituições do imposto de renda eram feitas em sete lotes, com pagamento do primeiro lote em junho. Desde 2020, as restituições passaram a ser pagas em cinco lotes, com pagamento do primeiro lote em maio. Essa é mais uma iniciativa da Receita Federal para reduzir os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. O objetivo é agilizar o pagamento das restituições.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se não conseguir receber no prazo, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).