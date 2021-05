Promotor diz que estupros de crianças e adolescentes aconteceram em motéis

Estupros de adolescentes já aconteceram dentro de motéis de Cruzeiro do Sul e há casos correndo em segredo de justiça. O tema foi abordado em reunião nesta sexta-feira, 21, na sede do Cento De Referencia Especializado da Assistência Social – CREAS, de Cruzeiro pelo promotor Leonardo Santos, da Infância e Juventude, o coordenador do Creas, Madson Cameli e os proprietários de motéis do município.

“Não podemos falar sobre o assunto pelo segredo de justiça mas os casos aconteceram sim em motéis da cidade”, relata o promotor.

Para evitar novos casos o Ministério Público e o CREAS pediram aos empresários do setor de motéis mais rigor na fiscalização quanto à entrada de menores de 18 anos.

“A Lei é conhecida e estamos orientando novamente esses empresários a pedir os documentos dos frequentadores. Vamos exigir maior rigor, sob pena de serem responsabilizados com as penas do Estatuto da Criança e do Adolescente”, avisa o promotor

Madson Cameli, coordenador do CREAS, explica que as fiscalizações serão conjuntas e que a regularidade funcional dos estabelecimentos também será verificada.

“Maio é o mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e estamos com essa e outras ações”, pontua.