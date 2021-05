Governo investe mais de R$ 3 milhões em obras de Segurança Pública na região do Juruá

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Mâncio Lima, custará R$ 2,5 milhões e a obra será iniciada no segundo semestre deste ano onde funcionava a delegacia de polícia, desativada desde 2018 pela Vigilância Sanitária em ação do Ministério Público. O local vai abrigar todas as forças de segurança do Estado no município.

A informação foi repassada nesta sexta-feira, 21, pelo secretário de segurança pública, Paulo Cézar Santos, delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes, aos policiais civis e militares no Quartel da PM de Mâncio Lima, que também abriga, em uma pequena sala, a Delegacia de Polícia Civil. Por falta de espaço adequado, algumas ações, como oitavas, têm que ser realizadas na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul.

Para o delegado titular de Mâncio Lima, José Obetânio, o CISP é fundamental para a melhor prestação de serviços de segurança pública de Mâncio Lima.

“Nós agradecemos ao governo do Estado pela forma com que tem tratado as questões inerentes à segurança pública. Eu e os colegas policiais estamos felizes porque sabemos que serão ofertados melhores serviços à sociedade e os profissionais terão maior comodidade e estrutura adequada para trabalhar, o que resultará em mais segurança para a população”.

Além de Mâncio Lima, o governo do Estado por meio da secretaria de Segurança Pública tem obras em Cruzeiro do Sul, de R$ 1 milhão incluindo as reformas dos prédios da Delegacia da Mulher (DEAM), Centro Integrado de Controle e Comando (CICC) , da Companhia de Operações Especiais -COE) e do Centro Socioeducativo ISE, que geram cerca de 100 empregos. Uma quadra poliesportiva e uma academia serão erguidas no Quartel da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

“São investimentos que demostram a preocupação da gestão estadual em garantir uma melhor segurança ao cidadão acreano. O governador Gladson Cameli priorizou a segurança em sua administração e já tomou importantes medidas como a reposição de efetivo, com mais de 500 homens contratados ao longo dos dois anos, convocação de 200 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar. Além disso, o governo vai incorporar mais 100 homens ao Corpo de Bombeiros, vem estabelecendo tratativas com a Polícia Civil e, futuramente, lançará edital de concurso efetivo para o ISE”, elencou o titular da Sejusp, Paulo Cézar.

O coronel James Cley Carvalho, coordenador da Segurança Pública no Juruá, prevê a entrega das obras em Cruzeiro do Sul para o segundo semestre do ano. “O andamento das obras está a contento e em meados de setembro elas devem ser entregues”.