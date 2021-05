Enfermeira que teve Covid-19, aplica vacina na mãe e relata emoção

Nesta sexta-feira, 21, em Rio Branco, a enfermeira Shirliane Oliveira, que atua na URAP Cláudia Vitorino, vacinou a própria mãe, Luciete Severo da Silva, 54 anos, contra a Covid-19.

Luciete tem hipertensão, diabetes e cardiopatia e já foi infectada com o coronavírus. A filha enfermeira, que trabalhava no INTO até o início deste mês e já foi internada no local com Covid-19, relata a alegria em ter aplicado a vacina na mãe.

“E quantos podem dizer que aplicaram a primeira dose de esperança em sua mãe?! Com a graça de Deus eu posso dizer que hoje foi o meu dia. Após a contaminação dela pelo Covid-19, passamos por momentos de medo e insegurança mas nós vencemos e minha mãe está curada e com a primeira dose devidamente aplicada. Ela deveria ter tomado no grupo dos 54 anos, mas estava pós Covid, ontem completou 30 dias pós-covid e hoje com muita alegria eu apliquei a primeira dose da Pfizer nela”, relata emocionada.

Internada com o marido no INTO

Shirliane que atuou na Unidade de Terapia Intensiva do INTO até o dia 11 deste mês, já esteve também internada no local junto com o marido Márcio Gleisson Gomes Vieira, 41 anos.

O casal esteve internado em agosto do ano passado na unidade hospitalar. “Passamos 12 dias e ele escapou de ser entubado por 3 vezes. Tivemos alta no mesmo dia e quando melhorei voltei a trabalhar no mesmo local onde estivemos internados. Foi uma emoção forte retornar, mas essa é minha missão como enfermeira e hoje graças a Deus estou imunizada e minha mãe tomou a primeira dose”.