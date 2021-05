Corpo de ex-prefeito será enterrado neste sábado no Tocantins

O corpo do ex-prefeito da cidade de Plácido de Castro, no interior do Acre, Gedeon Barros, de 52 anos, morto com dois tiros na cabeça, na última quinta-feira (20), será enterrado na tarde deste sábado, na cidade de Fátima, em Tocantins.

Após a realização dos procedimentos cabíveis no Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi transladado para a cidade de Palmas (TO) na tarde de sexta-feira (21), por volta das 15h

Segundo informações de familiares, o sepultamento será por volta das 17h no mesmo local onde o pai está enterrado.

Crime

O ex-prefeito foi assassinado na manhã de quinta no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco. Dois homens chegaram em uma moto e executaram o ex-gestor, fugindo em seguida para o bairro Belo Jardim, onde se concentraram as buscas da polícia. Barros estava dentro do carro e foi atingido com disparos na cabeça. Os criminosos fugiram do local após o crime.

De acordo com o depoimento da esposa, Lúcia Barros, o ex-prefeito estaria sofrendo ameaças. No entanto, segundo o delegado, as investigações correm em sigilo.