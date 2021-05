Pastor acreano da IBB de Sorocaba morre em SP vítima da Covid-19

Faleceu nesta sexta-feira, 21, em decorrência da Covid-19, o pastor acreano, Marivaldo Menezes Rodrigues, em São Paulo (SP). Marivaldo era natural de Brasiléia, interior do Acre, casado e não tinha filhos.

Atualmente, Marivaldo era pastor da Igreja Batista do Bosque, de Sorocaba, interior de São Paulo.

Ao ac24horas, a pastora Valéria, do Igreja Batista do Bosque (IBB) de Rio Branco, lamentou o falecimento do colega e destacou que ele era uma pastor querido e amado perante a comunidade evangélica.

“Ele era de uma igreja aliançada à nossa. Pregou aqui já, já participou de encontro e de tudo aqui. Ele era uma benção. Meu marido, pastor Agostinho, já foi lá na Igreja dele em Sorocaba. Ele era um pastor muito querido e amado. Ele tinha uma igreja forte e abençoada”, afirmou.

A prefeita de Brasileia e o vice-prefeito, Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado, emitiram uma nota lamentando o falecimento e a partida prematura do pastor. “Marivaldo era filho de Brasileia, casado e não tinha filhos. Marivaldo era pastor da Igreja Batista do Bosque em Sorocaba e faleceu em São Paulo. Sua partida prematura deixa um legado de muito trabalho e amor pela família e amigos. Que Deus conforte a família, amigos e colegas enlutada, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos”, escreveram em nota.