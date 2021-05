‘Para o ano que vem já tem uma chapa formada: um ladrão e um vagabundo’, dispara Bolsonaro

Horas após uma imagem de um almoço dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ser divulgada, o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), foi ao ataque, em referência irônica a seus apoiadores. O chefe do Executivo disse que uma chapa para 2022 já está formada, com um ladrão e um vagabundo. A declaração foi dada em um evento em Açailândia, no Maranhão, para a entrega de títulos de propriedade.

“Nosso objetivo é entregar no futuro um Brasil bem melhor do que recebi em 2019. Por falar em política, para o ano que vem já tem uma chapa formada. Um ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice”, disse, no início de seu discurso, para o delírio de seus apoiadores.

Depois disso, antes de falar sobre o evento, ele passou a palavra a um pastor para que fizesse pregação religiosa. O líder religioso local puxou uma oração com todos.

No mesmo evento, Bolsonaro voltou a fazer críticas ao comunismo, citou a Venezuela e a Argentina, governadas pela esquerda, e fez ataques ao governador do Maranhão Flavio Dino (PCdoB).

“Quando se fala em partido comunista tem que ter aversão a isso”, afirmou, após completar que o Maranhão seria libertado do que chamou de “praga”.

“Só os do partido ficam gordos. O povo emagrece e sofre”, disse, em referência a outra fala contra o governador, feita ao chegar ao evento. Na ocasião, ele chamou Dino de “gordinho ditador”.

