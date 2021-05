Ney nega que tenha tentado tomar comando do Solidariedade

O ex-deputado estadual, Ney Amorim (Podemos), comunicou na manhã desta sexta-feira (21) que não participou da movimentação política no sentido de obter o comando do Partido Solidariedade, dirigido nacionalmente pelo deputado federal Paulinho da Força e no estado pelo secretário de Meio Ambiente, Israel Milani.

Amorim destacou que recebeu a notícia com surpresa, haja vista que não houve nenhuma intervenção sua nas tratativas sobre o comando da sigla no Acre. Ele fez questão de enfatizar que esse tipo de conduta não faz parte de sua trajetória política. “Quero afirmar, em primeiro lugar, que minha prática política sempre foi de respeito a todos os partidos, líderes partidários e personalidades da vida pública acreana. Sempre pautei pela coerência e pela conduta reta na vida partidária e isso custou muito”.

No entanto, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, destacou que várias lideranças de denominados partidos o procuraram para apresentarem propostas de ação política para oferecer ao Estado do Acre. “Em todos os momentos nos colocamos na condição de construir um caminho que pudesse evidenciar as pessoas e um projeto que ajude a nossa população e alcançar suas metas e sonhos”.

Ney continuou: “Jamais participaria de qualquer manobra ou ação que não valorizasse os integrantes de qualquer agremiação política, daqui do meu estado. Portanto desejo esclarecer que a informação não procede. Destaco ainda que o Podemos (local, estadual e nacional), se movimentou no sentido de buscar a nossa participação política. E encontramos, entre os pares acreanos, um ambiente que nos oferece muita alegria, motivação e condições para desenvolvermos o projeto que estamos organizando e que privilegia as pessoas do nosso estado”, encerrou.