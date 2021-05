Mostra de Comunicação Visual do curso de Jornalismo da Ufac acontece nesta sexta-feira

A 8ª Mostra de Comunicação Visual do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) acontece nesta sexta-feira, 21, de forma remota, em razão da pandemia da covid-19. O evento terá início a partir das 18h, no Instagram com uma transmissão live: https://www.instagram.com/oitava.mostra/.

O evento nasceu na disciplina de Mostra de Comunicação Visual, ministrada pelo professor e doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Milton Chamarelli Filho.

“O evento consiste em um projeto de extensão e também é uma disciplina do curso de Jornalismo da Ufac. Ela é uma aplicação de técnicas de composição da imagem que os alunos do sexto período praticam através dos conhecimentos que eles já têm na área de fotografia”, salientou.

As fotografias serão publicadas a partir das 18h30 no perfil do Instagram com a informação de qual técnica de composição foi utilizada em cada fotografia, bem como os créditos do aluno que realizou a foto.

Para o professor, que ministra a disciplina e coordena a organização da Mostra, ela é um meio de completar um ciclo para os estudantes.

“Somado às técnicas, os alunos podem completar o ciclo deles como estudantes de jornalismo, estudantes de fotografia no que diz respeito ao estudo da imagem, a compreensão da imagem e também sua produção” encerrou.

Texto: Luana Dourado.