Deracre vai gastar quase R$ 14 mil reais na compra de canecas

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, publicou no Diário Oficial do Estado o extrato de contrato, com dispensa de licitação, mostrando que o órgão vai gastar quase R$ 14 mil reais na aquisição de canecas.

Na publicação a informação é de que o contrato é para o fornecimento de canecas de porcelanas e acrílicas para atender o “Programa Descarte o Copo Descartável e Adote uma Caneca”. O Deracre não especifica quantas canecas e o valor do produto fabricado em acrílico e porcelana.

De acordo com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, a compra das canecas representa na verdade economia nas finanças do estado, além de contribuir com a preservação do meio ambiente.

“Na verdade, este é um projeto maravilhoso. Por dia, nós temos cerca de 600 homens nos trechos de obras do Deracre. A média é o consumo de dois copos por dia para cada trabalhador, ou seja, em apenas um dia são consumidos 1.200 copos plásticos. É só fazer as contas e perceber que na verdade, as canecas representam economia. Com esse projeto, vamos evitar esse desperdício, além do que o plástico é nocivo para a natureza”, disse.