Sena Madureira registra 18 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes

Em 2021 foram registrados 18 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes em Sena Madureira. Em geral, segundo o Conselho Tutelar, os casos envolvem pessoas próximas da vítima.

O trauma é para a vida toda, alerta o CT. Em muitos casos, a situação acaba encoberta por medo de se denunciar os abusadores.

A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do governo federal atualizou a cartilha com informações sobre abuso sexual. Nela constam informações como os conceitos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mitos e verdades sobre esses crimes, métodos do agressor e perfil das vítimas.

A iniciativa é uma das ações do Maio Laranja, criado exatamente para incentivar a realização de atividades que possam conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes durante todo o mês de maio. Como parte das ações programadas, ontem (17) o governo lançou o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes. (Com Rádio Aldeia FM)