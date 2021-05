Ocupação de leitos de UTI em Cruzeiro do Sul segue em 60%

Pelo terceiro dia consecutivo, os leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI, do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, seguem com 60% de ocupação. Das 20 unidades, 12 têm pacientes e 8 estão desocupadas.

Nesta quinta-feira, 20, há um total de 29 pacientes na unidade hospitalar, sendo 17 na clínica médica e 12 na UTI.

Nas últimas 24 horas foram registradas 2 mortes e 7 altas. Os mortos pelo coronavirus são de Mâncio Lima e Tarauacá.