Mais de 60 pescadores artesanais têm licença cancelada por irregularidades no Acre

Após estudos e auditorias feitas pela equipe da Secretaria de Aquicultura e Pesca, 31.903 licenças de pescadores profissionais artesanais foram canceladas. A lista dos cancelamentos foi publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e está disponível na Portaria 166 do Diário Oficial da União.

Todas as licenças já haviam sido suspensas anteriormente por apresentarem altos índices de irregularidades e inconsistências nos cadastros. Agora, os pescadores profissionais artesanais terão o prazo de dez dias úteis, a partir da entrada em vigor da portaria, para apresentar recurso administrativo na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de seu estado.

No Acre, a lista revela o nome de 63 pessoas que tiveram suas licenças de pescadores canceladas, de vários municípios do estado.

Aqueles cujos recursos forem deferidos terão as licenças devidamente reativadas no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP). Estima-se que a ação pode resultar na economia de aproximadamente R$ 140 milhões anuais aos cofres públicos.