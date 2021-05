Jéssica Sales aplaude Aleac pela aprovação do projeto “Sinal Vermelho” de Antônia Sales

De acordo com a deputada Jéssica Sales (MDB), a aprovação do Projeto de Lei “Sinal Vermelho”, de autoria da deputada estadual Antônia Sales (MDB), pela Assembleia Legislativa do Acre, causou uma repercussão muito positiva nos órgãos que prestam serviços especializados no atendimento à mulher no Acre.

A parlamentar parabenizou a deputada Antônia Sales pela brilhante iniciativa e estendeu os cumprimentos aos deputados estaduais pela demonstração de sensibilidade à causa ao aprovar essa proposta de grande alcance social.

O projeto que institui o Programa Cooperação e o Código Vermelho é uma importante ferramenta de denúncia para a mulher que se sentir coagida, colocando um “X” como sinal de ajuda e apresentar em estabelecimentos comerciais. “Trata-se de mais uma forma de encorajamento às mulheres vítimas a denunciarem os abusos domésticos”, complementou.

Ao tratar sobre a importância da nova lei denominada “Sinal Vermelho”, a deputada Jéssica Sales enfatizou que foi constatado um crescimento considerável de violência doméstica contra a mulher no período da pandemia, conforme recorrentes notícias divulgadas pelos meios de comunicação sobre atos de truculência praticados contra mulheres. “Esse projeto que deverá ser sancionado, em breve, pelo governador Gladson Cameli, chega no tempo certo, e será com certeza mais um canal de denúncia para encorajar as mulheres”, disse a deputada Jéssica Sales.