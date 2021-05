Funcionário que estava com ex-prefeito assassinado desconhece possível motivação para crime

O funcionário David Rocha, que estava no veículo com o ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSB), morto com dois tiros na manhã desta quinta-feira (20), concedeu entrevista à TV 5 e garantiu que não sabe da possível motivação do crime contra o tucano.

“Gedeon sempre quis fazer o bem às pessoas, sempre ajudou, não sei de nenhuma motivação, ele para mim, não tinha inimigos. Eu desconheço”, declarou.

O ex-prefeito, Gedeon Barros, foi assassinado nas proximidades da Corrente, região do Segundo Distrito da capital. Os criminosos chegaram em uma moto vermelha e efetuaram dois disparos na cabeça de Barros que veio à óbito ainda no local, antes da chegada do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu).