Frank Lima cobra motivos do MS suspender vacinação em grávidas e puérperas contra a Covid

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, declarou na manhã desta quinta-feira (20), que recebeu uma nova orientação do Ministério da Saúde para suspender, de forma geral, a vacinação contra a Covid-19 em grávidas e puérperas com comorbidades.

A vacinação em grávidas e puérperas foi suspensa pela primeira vez no último dia 11 após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar a interrupção do uso da AstraZeneca/Fiocruz. A MS orientou que o grupo só poderia tomar as vacinas Pfizer, de acordo com a disponibilidade de doses.

Lima destacou que aguarda no decorrer do dia, uma nota técnica do órgão de saúde sobre os motivos para a interrupção da vacinação. “Eles precisam explicar isso, porque mandaram suspender as vacinas das grávidas sadias, agora, espero a nota para dar uma explicação a população”, ressaltou.