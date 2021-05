DNIT vai iniciar obra de prolongamento da ponte sobre o Rio Tarauacá em 2022

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) do Acre conseguiu aprovar nesta quinta-feira, 20, junto à direção nacional do órgão, o projeto estrutural de prolongamento de 70 metros da ponte sobre o Rio Tarauacá.

A obra será executada no local onde há o desmoronamento na cabeceira do rio, no município de Tarauacá, sentido Rio Branco para o interior. A duração do serviço será de um ano e meio e deverá custar cerca de R$ 15 milhões.

O superintende do DNIT no Acre, Carlos Moraes, explica que o prolongamento é a forma de corrigir o problema da erosão na cabeceira da ponte. Mas como não há recurso no Orçamento do governo federal, segundo ele, é provável que a obra seja iniciada somente em 2022.

“Na verdade a ponte é curta para um rio que ainda não tem o seu traçado definido, como o Rio Tarauacá. Se não houver recursos este ano, neste verão faremos outra intervenção para recompor a erosão. E é muito provável que passaremos mais um inverno monitorando a estabilidade da cabeceira, mas se Deus quiser será o último”, acredita.

O projeto estrutural de prolongamento da ponte ficou um ano e dez meses em análises e ajustes. Segundo Moraes, o orçamento é elaborado somente após a aprovação do projeto e garantia dos recursos necessários para a licitação da obra.