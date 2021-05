Direção nacional empossa pastor Raimundo Moreira no comando do PROS no Acre

O presidente nacional do PROS, Eurípedes Júnior, se encontra no Acre e empossou, na tarde desta quinta-feira (20), o novo presidente do partido no Acre, pastor Raimundo Moreira. O ato contou com a presença da deputada federal, Vanda Milani (SD).

A informação foi repassada ao ac24horas pelo secretário de Meio Ambiente, Israel Milani. Segundo ele, a sigla faz parte de um projeto que conta com o partido do Solidariedade para encabeçar uma chapa competitiva. Milani destacou que o partido vai disputar a vaga do senado e de deputado federal.

Raimundo Moreira, novo comandante do PROS, é pastor da Igreja Quadrangular e substitui Déda Amorim, marido da deputada Maria Antônia, que deve ir para o Podemos ou Progressistas.