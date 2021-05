Balões brancos são soltos em homenagem a Beth Bocalom

Foram soltos diversos balões brancos na tarde desta quinta-feira, 20, em homenagem à primeira-dama da capital, Dona Elizabeth Bocalom, 64 anos, falecida na quarta-feira, 19, no município de Araguari (MG). O ato foi coordenado pela prefeita em exercício, Marfisa Galvão, e toda a equipe em frente a sede da prefeitura de Rio Branco.

Tião Bocalom se encontra no interior de Minas Gerais desde a última segunda-feira (17).

Desde 2015, Dona Beth Bocalom estava internada em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) domiciliar devido ser portadora de uma doença degenerativa conhecida como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A doença ataca o sistema nervoso, que enfraquece os músculos e, por consequência, afeta todas as funções físicas e motoras.

No ato, o secretário municipal de meio ambiente, Normando Sales, fiel escudeiro de Bocalom, lamentou o falecimento de Dona Elizabeth.

“Nas derrotas políticas, estavam eu, Frank, Valtim e entre outros, mas a âncora do Bocalom sempre foi a Dona Beth, a filha Luciana e as três netas. A Dona Beth foi uma pessoa maravilhosa, a segunda mãe do meu terceiro filho, Felipe. Quando Felipe veio morar comigo, ela tratava ele como se fosse o Julinho [filho de Beth e Bocalom que faleceu aos 12 anos]. Agora mais do que nunca, nós temos que fazer o nosso melhor no dia-a-dia para honrar o nosso amigo Bocalom e fazer o nosso melhor para honrar a Dona Beth. Ela é exemplo de companheira, dignidade e de amor com as pessoas”, disse Normando Sales.