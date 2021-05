André Vale deve ir para o MDB e pode assinar CPI para ressuscitar investigação na educação

A CPI da Educação que havia sido sepultada a poucos dias, poderá ser ressuscitada na Assembleia Legislativa. Isso porque na tarde de quarta-feira (20), o deputado estadual André da Droga Vale, atualmente no Republicanos, recebeu um convite do deputado estadual Roberto Duarte (MDB) para ingressar no Glorioso.

A reportagem do ac24horas entrou contato com o parlamentar que confirmou a visita ao companheiro de parlamento, porém, não confirmou se vai mudar de sigla visando as eleições do ano que vem. “Estive no MDB e tive uma boa conversa com Roberto”, revelou.

Questionado se poderia ser a 8° assinatura para que a CPI da Educação seja instalada na Assembleia Legislativa, o deputado não deu pistas de qual será sua decisão. “Estou analisando”, ressaltou.

Após a retirada das assinaturas dos deputados Jonas Lima (PT) e Fagner Calegário (Podemos), a investigação havia sido sepultada. Porém, caso André assine o pedido de investigação, caberá ao presidente da Assembleia Legislativa do estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), ler o requerimento e autorizar a instalação da Comissão que precisa de no mínimo oito deputados (1/3 dos 24 deputados).

O requerimento conta com as assinaturas dos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jenilson Leite (PSB), Neném Almeida, Daniel Zen (PT), Roberto Duarte (MDB), Antônia Sales (MDB) e Meire Serafim (MDB).

A Comissão Parlamentar de Inquérito, de autoria do deputado estadual Daniel Zen (PT), foi proposta para investigar a Secretaria de Educação no período de 2019 a 2020, na gestão do então secretário, professor Mauro Sérgio.