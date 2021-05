“Todas as formas de amar são válidas”, diz blogueira ao sair em defesa do trisal de Brasiléia

A blogueira Lauana Alencar saiu em defesa nas redes sociais nesta terça-feira, 18, do relacionamento poliafetivo dos sargento Alda Radine, Nery e Darlene Oliveira, que viralizou na internet e foi alvo de muitos comentários nas redes sociais nos últimos dias. O trisal vive na região de fronteira com a Bolívia, em Brasiléia.

No começo do ano, os três se casaram e criaram um perfil na rede social para falar sobre como é o relacionamento. Os sargentos Alda Radine e Nery, que possuem dois filhos, já são bastante conhecidos na internet pela atuação como militares e o apelido de “Casal 190”. Desde o final do ano passado, os dois começaram a publicar fotografias na web com a nova integrante da família, a administradora paraense Darlene Oliveira.

Nos stories, Lauana Alencar saiu em defesa dos três e ressaltou que toda a forma de amor é válida.

“Autenticidade, personalidade e coragem de viver tudo aquilo que sente vontade. Sem medo de julgamento do que as pessoas vão pensar e isso que eles são. São pessoas de um caráter e índole incomparável com qualquer pessoa. São pessoas verdadeiras e isso não é novidade pra ninguém. Em meio a mil trisais, eles tiveram coragem de botar a carinha pra bater e eu admiro demais. Zero hipocrisia, vamos para com mimimi e essa besteira. Eles se amam, se gostam e todas as formas de amar são válidas”, afirmou.

