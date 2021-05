Seminário na UfacTV debate amamentação durante a pandemia da Covid-19

A Universidade Federal do Acre promove dia 27 de maio, às 13 horas, o seminário on-line “Amamentação em Tempos da Pandemia de Covid-19″ por meio do canal UfacTV, no YouTube. As inscrições estão abertas e devem ser feitas via formulário eletrônico.

A realização é do projeto de extensão Apoio e Promoção das Ações em Prol do Aleitamento Materno em Tempos de Covid-19, do campus Floresta da Ufac.

O objetivo é contribuir como apoio em ações desenvolvidas no período da pandemia na atenção primária e secundária à saúde do município de Cruzeiro do Sul. O webinário conta com a palestra da professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Kelly Pereira Coca. Ela é coordenadora do Centro de Aleitamento e Banco de Leite Humano do hospital universitário da Unifesp.

As ações desenvolvidas pelo projeto impactam na qualidade de vida das pessoas e fornece respaldo técnico para profissionais de saúde e estudantes da área.