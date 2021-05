Rodovias do Acre passam por operação da PRF em repressão ao crime

Entre os dias 14 e 16 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Rota Segura com a finalidade de aumentar a segurança nas rodovias federais do estado do Acre. Além da segurança viária, a operação teve o foco no enfrentamento à criminalidade. Equipes da PRF atuaram na região metropolitana de Rio Branco, Tarauacá e no trecho da BR-317, em direção aos municípios do Alto Acre.

Ao todo, durante os três dias de operação, foram abordados 233 veículos, atingindo um total de 429 pessoas (condutores e passageiros) fiscalizadas e orientadas a dirigir com mais segurança, a fim de reduzir os riscos de acidentes.

Quanto às infrações de trânsito, houve registro de autos de alcoolemia, de veículos de carga com excesso de peso, de ultrapassagens feitas em locais proibidos e de crianças acomodadas sem a utilização de dispositivos de retenção, entre outras.

Na parte de combate à criminalidade houve registro de crimes de contrabando, descaminho, receptação, evasão de divisa, perigo de dano na direção por pessoa não habilitada (CTB) e cumprimento de mandado de prisão, em um total de 8 pessoas detidas.

Com informações da PRF