Polícia conclui investigação, prende criminosos e elucida morte de peruano em Brasiléia

Na manhã desta quarta-feira, 19, a Polícia Civil no município de Brasiléia apreendeu dois menores, E. de S. L.; e W. dos S.; ambos com 16 anos de idade, investigados pela morte do peruano Donizete Abel Silvano Gutierrez, de 21 anos, morto no ultimo domingo, 16, no bairro Leonardo Barbosa.

O trabalho investigativo da equipe de agentes de Brasiléia possibilitou identificar os autores do homicídio e lograr êxito na apreensão dos dois envolvidos. A arma usada no crime foi uma pistola calibre 9mm que não foi apreendida com os menores.

Uma testemunha foi ouvida na Delegacia de Xapuri, o que subsidiou o inquérito policial investigativo trazendo elementos que ajudaram na elucidação do delito.

Durante a investigação foi possível colher elementos comprobatórios do delito bem como identificar que a motivação para a execução da vitima partiu de dentro da organização criminosa a qual os menores fazem parte.

No momento do cometimento do crime uma testemunha ocular que passava pelo local teria sido ameaçada pelos menores que dispararam contra ela.

Os menores apreendidos foram conduzidos à delegacia e serão apresentados ao Ministério Público para as devidas providencias ficando assim à disposição da justiça.

De acordo com a delegada Carla Ívane, o processo investigativo identificou também o mandante do homicídio, é um dos conselheiros de uma organização criminosa que encontra-se recluso no presidio Boliviano mas que tem acesso a aparelho celular usufruindo da legislação em vigor do pais que permite o recluso fazer uso da tecnologia.

Ascom/PolÍcia Civil