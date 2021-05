Sede do Corpo de Bombeiros muda para antigo prédio do TJ do Acre

A ação de vândalos no antigo prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na Avenida Ceará, fez com que o governo do Acre fizesse do local a nova sede do Corpo de Bombeiros, reunindo todo o setor administrativo dos quartéis dos Bombeiros no novo local. O objetivo do estado é garantir a preservação do patrimônio público.

De acordo com o gestor da Seinfra, Ítalo Medeiros, será realizada uma revitalização do espaço público no entorno do prédio, a secretaria aguarda a conclusão do processo licitatório para iniciar as obras de reforma.

“Essa reforma é importante para que o governo volte a utilizar um prédio público que está atualmente sem uso e se deteriorando, isso é um zelo pelo patrimônio público, garantindo eficiência na administração e redução de gastos, visto que o governo não vai precisar alugar prédios. Além de beneficiar a comunidade do entorno com a presença física do Estado no local”, ressaltou o secretário.