Médicos formados no exterior pedem que Gladson sancione PL aprovado na Aleac

Na manhã desta quarta-feira (19) os médicos formados no exterior realizaram um protesto em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) cobrando que o governador, Gladson Cameli (Progressistas), possa realizar a sanção do PL 45/2021, de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que visa a contratação de médicos brasileiros, formados no exterior, com atuação no Mais Médicos para atuar no estado e municípios enquanto durar a pandemia da covid-19.

Segundo Jardersom Batista, 32 anos, presidente da associação dos médicos formados no exterior, foi solicitado ao governo que possa, o quanto antes, realizar a sanção do PL aprovado no parlamento na última terça-feira (18). “Queremos que ele sancione essa lei para que possamos ajudar a população do interior que mais precisam”, destacou.

Batista ressaltou que a contratação dos profissionais visa ajudar o estado em uma possível 3° onda da pandemia do Covid-19. “O estado tem um déficit de médicos, se por acaso chegar a nova onda em julho, conforme dizem os especialistas, o governo vai está respaldado”, explicou.

O presidente da associação concorda com o posicionamento do CRM e Sindmed, que se manifestaram contra a lei. “Não vamos lutar contra eles, pois amanhã podemos fazer parte deles. A gente só quer nossos direitos”, encerrou.