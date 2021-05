Jenilson critica Bolsonaro, teme 3ª onda da Covid e diz que PSB pode ir com Lula

O médico infectologista, deputado Jenilson Leite (PSB), teme uma 3ª onda da Covid-19 no Acre. Segundo ele, o baixo índice de vacinação em todo o país, inclusive no Acre, pode levar a uma nova propagação do vírus em larga escala com uma alta taxa de mortalidade. A declaração foi feita ao jornalista Astério Moreira no programa Boa Conversa do ac24horas. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro faz tudo ao contrário das medidas sanitárias para conter a pandemia. “Ele deveria ser um exemplo como um pai e um professor”.

Segundo Leite, sua principal preocupação é dedicar o mandato integralmente à assistência às pessoas e instituições afetadas com a Covid-19, mas o debate político acontece naturalmente com vistas às eleições de 2022. Revelou que o PSB discute candidatura própria a presidente ou unir-se à esquerda numa frente ampla de apoio à candidatura do ex-presidente Lula.

No Acre, segundo ele, o PSB continua conversando com lideranças do PCdoB e do PT, seu mais antigo aliado. A então prefeita Socorro Neri levou o PSB a romper com o PT depois da eleição de 2018. “A ida da ex-prefeita para a Secretaria de Educação não é indicação partidária”, disse, deixando claro que é oposição ao Palácio Rio Branco. Sobre 2022 reafirmou que poderá sim disputar cargo majoritário.

Assista ao vídeo: