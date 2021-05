Criminosos que mantinham motorista de aplicativo em cárcere são presos em Rio Branco

Uma ação dos policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), resultou na prisão de dois criminosos, Henrique Silva Ferreira, de 23 anos, e Raigner dos Santos Araújo, de 31 anos. Eles são acusados de manter um motorista de aplicativo em cárcere privado. As prisões ocorreram na Residencial Rosa Linda, Segundo Distrito de Rio Branco.

Os policiais estavam na região cumprindo mandados judiciais, quando viram dois homens suspeitos saindo de dentro do carro do motorista de aplicativo, com algumas mercadorias. Os criminosos ao perceberem a aproximação dos policiais tentaram fugir pulando vários muros e cercas, mas foram abordados. Foi feito uma vistoria na casa aonde os bandidos haviam estacionado o veículo e para a surpresa dos agentes, o motorista de aplicativo estava no interior da residência abandonada, amarrado. Durante a ação policial, um terceiro criminoso que estava com uma arma de fogo conseguiu fugir.

De acordo com informações da polícia, a intenção dos membros da facção era utilizar o carro do motorista de aplicativo para fazer ataques a membros da facção rival.

Diante dos fatos, foi dada a ordem de prisão e os dois criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

A vítima também esteve na delegacia, prestou depoimento ao delegado e seu veículo foi restituído.