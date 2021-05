Com ´Secretaria Virtual´, Justiça do Trabalho do AC e RO é finalista de prêmio nacional

A Justiça do Trabalho do Acre e Rondônia é um dos finalista do Prêmio Cooperari, organizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O anúncio foi feito na última segunda-feira (17) pela Comissão de Seleção do Prêmio, que também abriu o prazo até 30 de junho para a votação pública.

A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre concorre à premiação entre as cinco iniciativas finalistas da primeira instância com a “Secretaria Virtual”, implantada pioneiramente pela 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná (RO).

Trata de um ambiente virtual, sala na plataforma do Google Meets, com link fixo, em que os servidores ficam “logados” durante o horário de expediente forense para atendimento das partes, advogados e usuários externos, além da realização de despachos com o magistrado. Foi criada durante a suspensão de atividades presenciais decorrente da pandemia do coronavírus com o objetivo de suprir a necessidade do contato direto das partes e advogados com os serviços judiciários. O sistema, inclusive, foi reproduzido pelo CNJ, que regulamentou a criação da plataforma de videoconferência denominada de “Balcão Virtual”.

Serão considerados vencedores do Prêmio dois órgãos de cada instância responsáveis pelas iniciativas que obtiverem o maior número de votos válidos. Os vencedores serão premiados através do Selo Prêmio Cooperari da Justiça do Trabalho a ser entregue em cerimônia solene.

Criado com o propósito de impulsionar o alcance dos objetivos definidos para os próximos seis anos do Plano Estratégico para o primeiro e segundo graus de jurisdição, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) instituiu a premiação para identificar as melhores iniciativas já realizadas regionalmente nos TRTs e nas Varas do Trabalho que possam, eventualmente, ser aplicadas em âmbito nacional.