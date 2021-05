Altas por Covid-19 chegam a 69%, mas internações sobem levemente no Acre

As altas médicas para pessoas curadas da Covid-19 cresceram 69% nas últimas 24 horas no Acre mas as internações subiram, ainda que levemente, sugerindo uma tendência de aumento no período. Eram 185 as pessoas internadas nos hospitais do Acre na última terça-feira (18), número que saltou para 189 hoje, 19/5.

O aumento foi de 2,2 em 24 horas. No entanto, a boa notícia é que não há fila de espera por nenhum tipo de leito e a taxa de ocupação nas UTIs é de 47,17%: menos da metade dos 106 leitos de UTI do SUS estão com pacientes neste momento.

Além disso, não há registro de mortes nesta quarta-feira. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde informa seis óbitos por Covid-19 que ocorreram em dias passados e só foram confirmados hoje.

Há preocupação crescente com uma 3a onda, principalmente pelo descaso da população com os cuidados sanitários. O deputado Jenilson Leite condenou o baixo número de pessoas usando máscara e a flexibilização das regras tem possibilitado muita aglomeração em todo o Estado do Acre.

No total, pelo menos 73.085 pessoas já receberam alta.