Universidade Federal do Acre divulga edital para mestrado em Artes Cênicas

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), tornou público o edital que trata de processo seletivo para o mestrado em Artes Cênicas. O edital foi publicado no site oficial da instituição.

São ofertadas 15 vagas. As inscrições serão gratuitas, em formato eletrônico, a partir de 1 de junho e encerram dia 17 de junho via e-mail: http://sistemas.ufac.br/ppgac.

Em virtude da pandemia da covid-19, todo o processo seletivo será realizado remotamente, utilizando as tecnologias de informação disponíveis, sendo de responsabilidade dos candidatos providenciar a conexão à internet para as etapas síncronas do processo seletivo (prova escrita e entrevista).

